Нападение в Новом Орлеане: что известно

В новогоднюю ночь водитель пикапа на большой скорости въехал в пешеходов на туристической улице в Новом Орлеане, а затем открыл стрельбу по полицейским.

По последним данным, пострадали 35 человек, среди них двое сотрудников полиции. Не менее 10 человек погибли. Большинство пострадавших — местные жители.

Происшествие расследуют как теракт, преступник мертв, заявило ФБР в пресс-релизе. Стрелок был убит в перестрелке с полицейскими.

По данным полиции, преступник действовал намеренно и «пытался сбить как можно больше людей».

На месте происшествия обнаружены «самодельные взрывные устройства», сообщили в ФБР.

Накануне Нового года в Новом Орлеане усилили меры безопасности. Департамент полиции заявил, что его штат будет укомплектован «на 100 процентов» и дополнительно усилен.

Фото из интернета

Как сообщает «Голосо Америки», в Новом Орлеане уже случались инциденты со стрельбой и столкновения автомобилей с толпой на прошлых парадах.

В ноябре 2024 года два человека были убиты и еще 10 ранены в результате двух отдельных инцидентов со стрельбой на маршруте парада в Новом Орлеане, в котором участвовали тысячи людей, сообщают местные СМИ.

В феврале 2017 года грузовик, управляемый мужчиной, который, по словам полиции, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, врезался в толпу зрителей, наблюдавших за главным парадом Марди Гра в Новом Орлеане, в результате чего более 20 человек получили ранения.

источники: DW, Медуза. Голосо Америки