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Кафе «Тет-А-Тет» в Чолпон-Ате передано государству — ГКНБ

В Чолпон-Ате государству возвращена земля стоимостью 60 миллионов сомов, на которой располагалось кафе «Тет-А-Тет». Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности КР.

По данным спецслужб, участок ранее находился в ведении местного военкомата.

Установлено, что в 2001 году бывший военный комиссар Чолпон-Атинского объединенного городского военного комиссариата С.Э.Т. при помощи А.Б.А. — бывшего начальника главархитектуры города Чолпон-Аты незаконным путем приватизировал на имя своей супруги С.А.М. прилегающую территорию чолпон-атинского военкомата, после чего продал третьим лицам.

17 апреля 2001 года распоряжением Чолпон-Атинской городской управы № 94-Р «О выделении земельных участков для индивидуального строительства гражданам, работающим в организациях и предприятиях» гражданке С.А.М. был предоставлен земельный участок площадью 800 квадратных метров. После женщина на основании постановления Чолпон-Атинской городской управы за № 28 от 1 февраля 2005 года приватизировала участок.

17 октября 2007-го гражданка С.А.М., заключив предварительный договор с гражданином КР П.А.А., продала указанный земельный участок с незавершенным строением за $80 тысяч. Новый владелец завершил строительство и открыл на этом месте кафе «Тет-А-Тет».

В 2022 году кафе было продано другому лицу, который в результате работы сотрудников Госкомитета национальной безопасности добровольно вернул участок вместе с объектом в собственность государства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315864/
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