20:06
USD 87.00
EUR 90.59
RUB 0.86
Происшествия

Ринат Асанов, пострадавший при крушении самолета в Актау, пришел в сознание

Ринат Асанов, получивший тяжелые травмы в результате авиакатастрофы в Актау (Казахстан), пришел в сознание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Кыргызстана.

Сегодня в Актау прибыли его родственники, а также спасатели и медицинские работники МЧС КР.

Как сообщили в ведомстве, что они приложит все усилия для возвращения пострадавших граждан на родину до Нового года. По данным врачей, состояние двух других пострадавших остается стабильным, но они продолжают нуждаться в медицинском наблюдении.

Работа ведется в тесном сотрудничестве с МЧС Казахстана и Азербайджана. Мероприятия проводятся под личным контролем президента Садыра Жапарова.

Напомним, 25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший по маршруту Баку — Грозный, разбился близ аэропорта Актау, куда летел экстренно после неудавшихся попыток приземлиться в России. По словам вице-премьер-министра Казахстана Каната Бозумбаева, погибли 38 человек, 29 выживших госпитализированы. Среди погибших — шесть граждан РК. Среди госпитализированных — три гражданина Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315697/
просмотров: 358
Версия для печати
Материалы по теме
Авиаперевозчики вводят ограничения на рейсы в Россию, включая и «Туркменистан»
Авиакатастрофа в Актау. Путин принес извинения президенту Азербайджана
Azerbaijan Airlines назвала предварительную причину крушения самолета близ Актау
Авиакатастрофа в Актау. Росавиация прокомментировала крушение самолета
Расследование авиакатастрофы. Специалисты конгломерата Embraer прибыли в Актау
Авиакатастрофа в Актау. Самолет сбит в небе над Грозным — депутат Мусабеков
У самолета отказали системы управления до захода в РК. Версия казахских властей
Вице-премьер РК прокомментировал сообщения о ракетном ударе по самолету
Авиакатастрофа в Актау. Одного из пострадавших, гражданина КР, подключили к ИВЛ
Самолет в Актау мог получить повреждения от российской ракеты — Euronews
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке форточник вынес из&nbsp;квартиры $130&nbsp;тысяч. Часть денег он&nbsp;потратил В Бишкеке форточник вынес из квартиры $130 тысяч. Часть денег он потратил
В&nbsp;Бишкеке сгорел двухэтажный дом. Его тушили четыре пожарных расчета В Бишкеке сгорел двухэтажный дом. Его тушили четыре пожарных расчета
Крушение самолета в&nbsp;Актау. Среди выживших двое граждан Кыргызстана Крушение самолета в Актау. Среди выживших двое граждан Кыргызстана
Дебош на&nbsp;Facebook party. Ударивший женщину Илимбек Исраилов задержан милицией Дебош на Facebook party. Ударивший женщину Илимбек Исраилов задержан милицией
Бизнес
MBANK подвел итоги акции &laquo;Принимай платежи по&nbsp;QR&raquo; MBANK подвел итоги акции «Принимай платежи по QR»
MBANK первым в&nbsp;КР открыл возможность удаленных платежей MBANK первым в КР открыл возможность удаленных платежей
Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов
&laquo;Элдик Банк&raquo; завершает 2024 год с&nbsp;рекордными достижениями «Элдик Банк» завершает 2024 год с рекордными достижениями
28 декабря, суббота
20:03
Авиаперевозчики вводят ограничения на рейсы в Россию, включая и «Туркменистан» Авиаперевозчики вводят ограничения на рейсы в Россию, в...
19:33
Ринат Асанов, пострадавший при крушении самолета в Актау, пришел в сознание
19:03
Авиакатастрофа в Актау. Путин принес извинения президенту Азербайджана
18:08
Президент назначил нового директора Антитеррористического центра ГКНБ
17:32
Начальника пресс-службы МВД Тилека Оторова проводили на пенсию