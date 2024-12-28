Ринат Асанов, пострадавший при крушении самолета в Актау, пришел в сознание

Ринат Асанов, получивший тяжелые травмы в результате авиакатастрофы в Актау (Казахстан), пришел в сознание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Кыргызстана.
Сегодня в Актау прибыли его родственники, а также спасатели и медицинские работники МЧС КР.
Работа ведется в тесном сотрудничестве с МЧС Казахстана и Азербайджана. Мероприятия проводятся под личным контролем президента Садыра Жапарова.
Напомним, 25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший по маршруту Баку — Грозный, разбился близ аэропорта Актау, куда летел экстренно после неудавшихся попыток приземлиться в России. По словам вице-премьер-министра Казахстана Каната Бозумбаева, погибли 38 человек, 29 выживших госпитализированы. Среди погибших — шесть граждан РК. Среди госпитализированных — три гражданина Кыргызстана.