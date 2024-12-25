В Казахстане разбился самолет – на борту было более 70 человек.

Пассажирский самолет упал вблизи казахстанского города Актау. По предварительным данным, борт следовал из Баку в Грозный. На месте катастрофы работают спасатели, среди обломков могут быть выжившие. На борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа, сообщает Telegram-канал ORDA.

Самолет «Азербайджанских авиалиний» перед крушением перенаправили в другой аэропорт из-за тумана.

По данным Telegram-канала Mash, упал Embraer E190AR, уточняется, что перед падением самолет кружил над аэропортом Актау и запросил экстренную посадку.