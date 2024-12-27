В Московском районе прокуратура нашла 12 гектаров бесхозной земли

В Московском районе Чуйской области обнаружили 12 гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

Надзорный орган Московского района на территории Торт-Гульского айыльного округа выявил 12 гектаров земель сельскохозяйственного назначения, не зарегистрированных в муниципальной собственности и не имеющих правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов. В прокуратуре отметили, что от этой земли в доход государства каких-либо средств в виде налогов, арендных и инвестиционных платежей не поступало.

Указанные 12 гектаров сельскохозяйственных земель общей стоимостью 88 миллионов 215 тысяч сомов переданы в муниципальную собственность.