В Баткенской области произошло землетрясение

В Баткенской области зафиксировали землетрясение силой 3 балла. Об этом сообщили в Институте сейсмологии Национальной академии наук КР.

По его данным, толчки произошли вчера в 23.22. Очаг землетрясения располагался на территории Кыргызстана: в 6 километрах к северо-востоку от села Лангар, в 7 километрах к юго-востоку от села Эгин-Джай, в 15 километрах к юго-западу от села Кара-Оток, в 33 километрах к югу от села Чаувай, в 95 километрах к юго-западу от Оша.

В населенных пунктах страны интенсивность землетрясения составила 2,5 балла.