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В Баткене государству вернули два детских сада и 60 гектаров земли

В Баткенской области в счет государства вернули два детских сада и 60 гектаров земли, ранее выведенных в частную собственность. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

В Кадамджайском районе Баткенской области установлен факт продажи земельного участка общей площадью 0,45 гектара со зданием детского сада на территории села Кызыл-Булак. До настоящего времени здание детсада не использовалось по назначению, находилось в заброшенном состоянии.

В рамках доследственной проверки владелец здания добровольно вернул в муниципальную собственность детский сад с земельным участком, оценочная стоимость — 19 миллионов 236 тысяч 400 сомов.

Кроме того, на баланс Уч-Коргонского айыльного округа Кадамджайского района возвращен незаконно приватизированный детский сад с прилегающим земельным участком общей площадью 0,27 гектара в селе Уч-Коргон стоимостью 30 миллионов 422 тысячи сомов.

Владелец данного здания на добровольной основе передал в счет государства детсад и 60 гектаров земли сельскохозяйственного назначения, стоимость — 1 миллиард 877 миллионов 581 тысяча 100 сомов.

ГКНБ продолжает соответствующие проверочные мероприятия по выявлению аналогичных фактов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315404/
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