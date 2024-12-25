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Происшествия

Крушение самолета в Актау. Среди выживших двое граждан Кыргызстана

Среди 29 госпитализированных в результате крушения самолета в Актау двое граждан Кыргызстана. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на управление здравоохранения Мангистау.

«Всего 29 пострадавших: из них в МОБ доставлено 27 человек, на уровне приемного покоя проводится сортировка. Из 27 доставленных 11 тяжелых госпитализируют в реанимацию. В ОДБ поступили двое детей 11 и 16 лет, их готовят к операции. Констатированы на месте происшествия четыре трупа. Из 27 доставленных 10 тяжелых госпитализируют в реанимацию», — говорится в сообщении.

Госпитализированы 10 граждан России, 14 — Азербайджана, 2 — Кыргызстана, 1 человек из Германии (гражданство неизвестно), еще у двоих также гражданство неизвестно. Согласно опубликованному списку, выжившими кыргызстанцами являются 26-летний Тилек Османов и 20-летний Ринат Асанов.

Напомним, что сегодня, 25 декабря, пассажирский самолет упал вблизи казахстанского Актау. По предварительным данным, борт следовал из Баку в Грозный. На месте катастрофы работают спасатели. На борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

В пресс-службе Министерства иностранных дел рассказали 24.kg, что на данный момент они уточняют информацию о гражданах Кыргызстана, которые могли находиться на борту воздушного судна. Полную информацию обещали предоставить позже.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315384/
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