Крушение самолета в Актау. На борту находились кыргызстанцы

В потерпевшем крушение в казахстанском Актау самолете находились и кыргызстанцы, сообщает Tengrinews.

«По нашим данным, на борту находились 37 граждан Азербайджана, 16 – России, 6 – Казахстана, 3 – Кыргызстана. Предварительно, 25 пассажиров выжили, все в тяжелом состоянии», — говорится в материале.

Напомним, что сегодня, 25 декабря, пассажирский самолет упал вблизи казахстанского города Актау. По предварительным данным, борт следовал из Баку в Грозный. На месте катастрофы работают спасатели. На борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

В пресс-службе Министерства иностранных дел КР рассказали 24.kg, что на данный момент они уточняют информацию о гражданах Кыргызстана, которые могли находиться на борту воздушного судна. Полную информацию обещали предоставить позже.