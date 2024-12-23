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Происшествия

В милиции рассказали, почему задержали журналистов «Азаттыка»

Журналистов радио «Азаттык» доставили в отделение милиции вместе с другими участниками несанкционированной акции протеста для разъяснительных бесед в целях профилактики. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

«4 августа 2024 года Октябрьский районный суд вынес решение об ограничении митингов, акций протеста, пикетов и пеших маршей. Однако 23 декабря в нарушение указанного судебного акта группа лиц организовала несанкционированную акцию протеста возле исправительного учреждения № 21 Службы исполнения наказаний. Факт зарегистрирован в ЖУИ, и начата доследственная проверка», — говорится в сообщении.

По данным милиции, в рамках предварительной проверки в отделение доставлены участники акции, а также журналисты радио «Азаттык», которых после беседы отпустили.

Напомним, что сегодня, 23 декабря, у здания СИЗО-1 милиционеры задержали журналистов радио «Азаттык», которые проводили там съемки. Журналист Максат Кутманбеков и оператор Нурлан Бейшебаев брали интервью у родственников подследственных. В этот момент к ним подошли правоохранители, потребовали удалить видео и забрали журналиста с оператором в милицию.

У СИЗО-1 собрались родственники подследственных из-за того, что последние объявили голодовку. Акция протеста началась накануне, 22 декабря, во всех тюрьмах и СИЗО страны против нового главы Службы исполнения наказаний Чынгыза Кожошева. По словам родных подследственных, по его приказу спецназ избивает осужденных и следственно-арестованных граждан с 20 декабря.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315114/
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