Журналистов, проводивших съемки у СИЗО-1, задержали милиционеры

В Бишкеке правоохранители задержали журналистов радио «Азаттык». Об этом сообщили в самом издании.



Журналист Максат Кутманбеков и оператор Нурлан Бейшебаев проводили съемки у здания СИЗО-1 и брали интервью у родственников подследственных. В этот момент к ним подошли правоохранители, потребовали удалить видео и забрали журналиста с оператором в милицию. В пресс-службе УВД Октябрьского района обещали предоставить информацию позже.

Напомним, 22 декабря ночью заключенные в тюрьмах и СИЗО объявили о начале голодовки в знак протеста против нового главы Службы исполнения наказаний (СИН). Об этом 24.kg сообщили родственники заключенных. По их словам, причиной протестов стало назначение Чынгыза Кожошева главой СИН.

В пресс-службе СИН опровергли 24.kg информацию об избиении задержанных, заявив: «Все учреждения СИН работают в штатном режиме».



