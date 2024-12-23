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Происшествия

Журналистов, проводивших съемки у СИЗО-1, задержали милиционеры

В Бишкеке правоохранители задержали журналистов радио «Азаттык». Об этом сообщили в самом издании.


Журналист Максат Кутманбеков и оператор Нурлан Бейшебаев проводили съемки у здания СИЗО-1 и брали интервью у родственников подследственных. В этот момент к ним подошли правоохранители, потребовали удалить видео и забрали журналиста с оператором в милицию. В пресс-службе УВД Октябрьского района обещали предоставить информацию позже.

Напомним, 22 декабря ночью заключенные в тюрьмах и СИЗО объявили о начале голодовки в знак протеста против нового главы Службы исполнения наказаний (СИН). Об этом 24.kg сообщили родственники заключенных. По их словам, причиной протестов стало назначение Чынгыза Кожошева главой СИН. 

В пресс-службе СИН опровергли 24.kg информацию об избиении задержанных, заявив: «Все учреждения СИН работают в штатном режиме».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315090/
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