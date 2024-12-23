Заключенные в тюрьмах КР объявили голодовку. СИН опровергает информацию

Накануне, 22 декабря, ночью заключенные в тюрьмах и СИЗО заявили о начале голодовки в знак протеста против нового главы Службы исполнения наказаний (СИН). Об этом 24.kg сообщили родственники заключенных.

По их словам, причиной протестов стало назначение Чынгыза Кожошева главой СИН.

«Все заключенные объявили голодовку против Чынгыза Кожошева. По его приказу спецназ избивает нас, сам он также принимает участие в этом. При бывшем главе СИН Аскате Эгембердиеве мы жили спокойно, все было в рамках закона. Во время избиений он говорит, что мы рабы и у нас нет прав. Он также утверждает, что омбудсмен и спецпрокуратура находятся под его контролем, и никто нам не поможет. Наших близких тоже задерживают. Сообщается, что следующие лица сильно избиты и содержатся в подвале СИЗО-1: Адилет Касенов, Кадыр Дсонов, Эркин Жумашов, Алмаз Доорон, Эмил Айдар, Данияр Шукуров», — утверждают родственники.

В пресс-службе СИН опровергли 24.kg информацию об избиении задержанных, заявив: «Все учреждения СИН работают в штатном режиме».