Число погибших на ярмарке в немецком Магдебурге увеличилось до четырех

Число погибших при наезде автомобиля на людей в Магдебурге выросло до четырех, еще 86 человек получили серьезные травмы, всего пострадали 205 человек. Об этом сообщает BILD со ссылкой на полицию.

Газета Die Welt сообщила, что напавший — 50-летний врач из Саудовской Аравии. Spiegel пишет, что он живет в Германии с 2006 года. Немецкая пресса исключает исламизм как причину теракта: в 2019 году Талеб А. получил политическое убежище, поскольку, по его словам, в Саудовской Аравии ему грозила смертная казнь «за отход от ислама». Подозреваемый был сторонником ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (она придерживается антимигрантских позиций).

Центр Магдебурга остается оцепленным, пишет Spiegel. Закрыты все учреждения культуры, местные жители создали мемориал в память о погибших.

Полиция исключает наличие соучастников.

Берлин усиливает охрану рождественских ярмарок, сообщает местная полиция. Охрану рынков также усилят в соседней федеральной земле Саксония.

Напомним, 20 декабря в центре Магдебурга, столицы федеральной земли Саксония-Анхальт, внедорожник въехал в толпу на рождественской ярмарке.