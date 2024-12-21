В Германии внедорожник въехал в толпу на рождественской ярмарке, есть погибшие

Вечером 20 декабря в центре Магдебурга, столицы федеральной земли Саксония-Анхальт, внедорожник въехал в толпу на рождественской ярмарке. Об этом сообщает немецкая газета Spiegel.

Автомобиль на большой скорости въехал в толпу людей, где было много посетителей с детьми. По оценкам СМИ, машина проехала около 400 метров по территории ярмарки.

По последним официальным данным, два человека — маленький ребенок и взрослый — погибли. 68 человек пострадали, 15 из них в тяжелом состоянии.

Подозреваемого задержали сразу. Им оказался 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. Полиция предполагает, что наезд был преднамеренным.

Власти рассказали, что задержанный жил в Германии с 2006 года и работал врачом в Бернбурге. СМИ уточняют, что он специализировался в области психиатрии.