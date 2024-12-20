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В Токмаке парень проиграл деньги в казино и ударил себя ножом, боясь отца

В Токмаке 18-летний парень инсценировал разбойное нападение и сам себе нанес ножевое ранение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 14 декабря в ОВД Токмака обратился 18-летний А.Р. и просил принять меры в отношении неизвестных. По его словам, в тот же день примерно в 23.00 на пересечении улиц Шоссейной и Колхозной трое парней азиатской внешности избили его, нанесли ножевое ранение и отобрали 287 тысяч сомов. В милиции возбудили дело по статье «Разбой» УК КР.

Оперативники установили, что показания заявителя не соответствуют действительности. Оказалось, что парень проиграл деньги в онлайн-казино и, побоявшись отца, инсценировал разбойное нападение, ударив себя же ножом. Нож он выбросил. После парень показал правоохранителям и отцу место, где наносил себе ножевое ранение и куда именно выкинул нож. 

В данное время расследование уголовного дела продолжается. По результатам расследования действиям А.Р. за заведомо ложное сообщение о совершении преступления будет дана юридическая оценка и по делу принято процессуальное решение.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/314841/
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