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Происшествия

В Бишкеке задержали судью горсуда и его супругу

Спецслужбы задержали судью Бишкекского городского суда и его супругу по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Установлено, что гражданка М.Г.М., которая является женой судьи уголовной коллегии Бишкекского городского суда А.А.Б., потребовала у женщины $2 тысячи  (174 тысячи сомов. – Прим. 24.kg) за положительное решение в суде. Получив деньги на электронный кошелек, она попросила своего мужа обратиться к судье гражданской коллегии Бишкекского городского суда Ж.М.Ж., который был докладчиком по иску гражданки А.Г., с просьбой принять положительное решение в пользу гражданки А.Г.

Далее, 16 декабря А.А.Б. зашел в служебный кабинет коллеги и обратился за помощью, но получил отказ. Докладчик суда отметил, что примет решение согласно действующему законодательству. При этом судья-докладчик М.Ж.М. приостановил рассмотрение указанного гражданского дела, что было не в пользу истца гражданки А.Г.

Спецслужбы провели задержание судьи Бишкекского горсуда и его жены. М.Г.М. была водворена в СИЗО ГКНБ, а собранные материалы в отношении подозреваемого судьи направлены в дисциплинарную комиссию при Совете судей КР. Сегодня, 18 декабря, комиссия дала согласие на привлечение судьи к уголовной ответственности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/314648/
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