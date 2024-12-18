В Кара-Балте пьяный мужчина ударил прохожего ножом

В Кара-Балте правоохранители задержали 35-летнего мужчину, который ударил прохожего ножом в спину и убежал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

В милиции рассказали, что 1 ноября 2024 года примерно в 20.00 на пересечении улиц Жайыла Баатыра и 8 Марта в Кара-Балте произошла перепалка между незнакомцами. В ходе ссоры один из них достал нож, ударил в спину своего оппонента и убежал с места происшествия. Пострадавшим оказался 33-летний С.Э., который написал заявление в правоохранительные органы.

Возбуждено дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.

Оперативникам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 35-летний М.И., которого задержали и водворили в ИВС. Следствие продолжается.