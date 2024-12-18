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Происшествия

ДТП с автобусом и Howo произошло из-за плохой работы «Тазалыка» — бишкекчане

Смертельное ДТП с автобусом и Howo произошло из-за плохой работы муниципального предприятия «Тазалык». Об этом 24.kg заявили жители жилмассива «Красный строитель».

Напомним, 17 декабря на пересечении улиц Бельской и Рабочей Howo протаранил припаркованный автобус, который в этот момент чинил 57-летний слесарь. В итоге мужчину зажало между двумя авто и он скончался.


Бишкекчане говорят, что на этом месте в гололед часто происходят ДТП. Участок дороги сложный — длинный поворот с наклоном. А «Тазалык» не посыпает солью заледеневшие участки дороги, из-за чего там в день происходит по пять-десять аварий.

«Яркий пример — после вчерашнего смертельного ДТП с автобусом и Howo. Как только отбуксировали грузовик, в тот же автобус врезалась легковушка. Только за вчерашний день там произошло порядка десяти ДТП», — рассказывает горожанин, приславший видео аварии.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/314537/
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