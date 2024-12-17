В Бишкеке мужчина погиб в ДТП. Его зажало между автобусом и грузовиком

В Бишкеке грузовик Howo врезался в припаркованный на обочине автобус, погиб 57-летний мужчина. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

ДТП произошло сегодня, 17 декабря, на пересечении улиц Бельской и Рабочей жилмассива «Красный строитель». Двадцатилетний А. уулу Д. за рулем грузовика Howo протаранил сломанный пассажирский автобус на обочине, который ремонтировал 57-летний С.Т. Последнего зажало между двумя авто.

Замглавы Центра экстренной медицины Бишкека Егор Борисов сообщил редакции, что смерть мужчины наступила от множественных травм и разрыва внутренних органов.

ДТП зарегистрировано в ЖУИ ГУВД столицы, начата доследственная проверка. Назначены все необходимые экспертизы. Автобус и грузовик водворены на штрафстоянку.