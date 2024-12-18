В Бресте задержан кыргызстанец с крупной партией психотропных веществ. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Фото Государственного таможенного комитета Беларуси

Уточняется, что таможенники совместно с сотрудниками наркоконтроля УВД Брестского облисполкома задержали гражданина Кыргызстана с крупной партией наркотиков. По данным правоохранителей, он намеревался распространить в областном центре 1,5 килограмма опасного психотропа «4-СМС».

«Местонахождение 24-летнего преступника, а также план его действий установлены в ходе оперативно-разыскных мероприятий», — проинформировали в ГТК.

В ведомстве отметили, что парень прибыл из КР и по заданию куратора из интернет-магазина занялся в Беларуси реализацией психотропа.