В Тогуз-Тороуском районе произошел пожар в школе «Саймалуу-Таш»

В Тогуз-Тороуском районе вчера произошел пожар в школе «Саймалуу-Таш». Об этом сообщили в МЧС.

Фото МЧС

По данным ведомства, в 22.28 огонь удалось локализовать. К тушению пожара были привлечены два отделения районной пожарной службы.

Отмечается, что благодаря оперативным действиям спасателей удалось сохранить от огня школьную столовую, построенную и сданную в эксплуатацию в 2020 году.

С помощью местных жителей огнеборцы вынесли книги, парты и другую школьную мебель.

Причины происшествия и материальный ущерб устанавливаются.