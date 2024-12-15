В Бишкеке задержан владелец магазина спортивной одежды Gergert Sport Виталий Гергерт. Известно, что Первомайский районный суд вынес решение об его аресте с содержанием в СИЗО до февраля 2025 года.

ГКНБ и МВД пока не комментируют ситуацию.

Напомним, в марте 2021 года магазин спортивной одежды Gergert Sport опечатала тогда еще действующая Финансовая полиция. По версии следствия, товары на имя Gergert Sport приобретали в Европе, но таможенные декларации переделывались по пути следования. По версии следствия, ущерб государству превысил 20 миллионов сомов. Позже магазин открылся.

В апреле дело передали в Генеральную прокуратуру.

В июле 2022 года Таможенная служба выявила дополнительный ущерб на сумму больше 5 миллионов сомов по ранее возбужденному уголовному делу в отношении руководства магазина спортивной одежды и товаров Gergert Sport.