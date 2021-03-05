16:00
USD 84.80
EUR 101.16
RUB 1.14
Происшествия

Gergert Sport нанес ущерб бюджету в 21 миллион сомов. Но магазин скоро откроют

Владельцы Gergert Sport нанесли ущерб государству в 21 миллион сомов. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 230 «Сокрытие от таможенных платежей в особо крупных размерах».

По версии следствия, товары на имя Gergert Sport приобретали в Европе, но таможенные декларации переделывались по пути следования.

В заявлении владельца магазина говорится, что ошибки допустили брокеры и весь ущерб обещают возместить.

Отмечается, что магазины откроют после установки контрольно-кассовых машин.

Ранее сообщалось, что магазин Gergert Sport в Бишкеке опечатали в рамках дела об уклонении от уплаты таможенных платежей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185624/
просмотров: 3911
Версия для печати
Материалы по теме
Владельцев Gergert Sport подозревают в уклонении от уплаты таможенных платежей
Финансовая полиция опечатала магазин Gergert Sport
Муниципальный магазин в районе «Аламедина-1» возобновит работу на этой неделе
Ограбление в Джалал-Абаде. Подозреваемые задержаны
Ограбил магазин на 13 тысяч сомов. В Бишкеке задержали подозреваемого в краже
В Бишкеке владельцев магазинов и кафе обязали убрать прилегающие участки
В центре Бишкека сгорел магазин «Азия»
Угрожал шокером и ударил продавца. В Бишкеке задержали подозреваемого в разбое
В Бишкеке открыли социальный магазин, где продают изделия ручной работы от ЛОВЗ
В 6-м микрорайоне Бишкека сгорел продуктовый павильон
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4,9 В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4,9
В&nbsp;ГКНБ объяснили, почему отпустили Камчи Кольбаева В ГКНБ объяснили, почему отпустили Камчи Кольбаева
В&nbsp;городе&nbsp;Ош задержан бизнесмен Жалил Атамбаев В городе Ош задержан бизнесмен Жалил Атамбаев
На&nbsp;рынке &laquo;Дордой&raquo; горит контейнер. Его тушат четыре пожарных расчета На рынке «Дордой» горит контейнер. Его тушат четыре пожарных расчета
Бизнес
Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару
Встречай весну с&nbsp;&laquo;народным&raquo; каталогом! Встречай весну с «народным» каталогом!
Весеннее настроение с каталогом от Globus Весеннее настроение с каталогом от Globus
Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака
7 марта, воскресенье
16:00
Чудаки парковки. Бишкекчане интересуются, когда нарушителей начнут наказывать Чудаки парковки. Бишкекчане интересуются, когда нарушит...
15:47
Скандал в Оперном. Ситуацию на балете «Лебединое озеро» спасли студенты
15:21
Скандал в Оперном. Депутат Жогорку Кенеша предлагает разобраться
15:09
В ДТП на Южной магистрали погиб пассажир такси
15:00
Мгновения жизни. Аламединское ущелье и озеро Ара-Коль