Gergert Sport нанес ущерб бюджету в 21 миллион сомов. Но магазин скоро откроют

Владельцы Gergert Sport нанесли ущерб государству в 21 миллион сомов. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 230 «Сокрытие от таможенных платежей в особо крупных размерах».

По версии следствия, товары на имя Gergert Sport приобретали в Европе, но таможенные декларации переделывались по пути следования.

В заявлении владельца магазина говорится, что ошибки допустили брокеры и весь ущерб обещают возместить.

Отмечается, что магазины откроют после установки контрольно-кассовых машин.

Ранее сообщалось, что магазин Gergert Sport в Бишкеке опечатали в рамках дела об уклонении от уплаты таможенных платежей.