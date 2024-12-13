В Таласе милиция задержала двух скотокрадов

В Айтматовском районе правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в скотокрадстве, сообщили в пресс-службе УВД Таласской области.

Уточняется, что в ОВД Айтматовского района обратились двое местных жителей, которые заявили о краже скота со двора. У первого заявителя 3 ноября из сарая украли 4 овцы, второй заявитель рассказал, что у него тоже украли 4 овцы, но уже 1 декабря. Правоохранители по этим фактам возбудили дела по статье «Скотокрадство» УК КР.

По подозрению в совершении этих преступлений были задержаны двое мужчин, 54-летний О.К. и 26-летний М.Б., которых водворили в СИЗО на время следствия. Правоохранители устанавливают их причастность к другим аналогичным преступлениям. Следствие продолжается.