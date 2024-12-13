12:46
USD 86.80
EUR 91.22
RUB 0.82
Происшествия

В Таласе милиция задержала двух скотокрадов

В Айтматовском районе правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в скотокрадстве, сообщили в пресс-службе УВД Таласской области. 

Уточняется, что в ОВД Айтматовского района обратились двое местных жителей, которые заявили о краже скота со двора. У первого заявителя 3 ноября из сарая украли 4 овцы, второй заявитель рассказал, что у него тоже украли 4 овцы, но уже 1 декабря. Правоохранители по этим фактам возбудили дела по статье «Скотокрадство» УК КР.

По подозрению в совершении этих преступлений были задержаны двое мужчин, 54-летний О.К. и 26-летний М.Б., которых водворили в СИЗО на время следствия. Правоохранители устанавливают их причастность к другим аналогичным преступлениям. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/314048/
просмотров: 325
Версия для печати
Материалы по теме
Ученые из Таласа и Сибири нашли способ очистки Арктики от нефтяных разливов
Задержан директор Кара-Суйского филиала «Кадастра» за незаконную выдачу госактов
Пограничники помогли подследственному иностранцу незаконно покинуть Кыргызстан
Накануне в Бишкеке похитили девушку. Троих задержали на посту «Сосновка»
Задержан экс-глава южного филиала «Кыргызкомура». Нанес ущерб экологии
Создали коррупционную схему. Спецслужбы задержали чиновников Счетной палаты
Взял два авто у знакомого и обещал помочь продать. В Бишкеке задержан мошенник
В Бишкеке задержаны члены наркогруппировки «Принцесса дури»
В Кыргызстане увеличивается число пьющих: МВД просит расширить полномочия
В Бишкеке массово задерживают сотрудников Налоговой службы
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение В Кыргызстане произошло землетрясение
В&nbsp;Бишкеке пропал 28-летний мужчина В Бишкеке пропал 28-летний мужчина
Крупное ограбление в&nbsp;Бишкеке. Похитители забрали $300 тысяч и&nbsp;56&nbsp;миллионов сомов Крупное ограбление в Бишкеке. Похитители забрали $300 тысяч и 56 миллионов сомов
Спецслужбы задержали экс-главу МЧС по&nbsp;подозрению в&nbsp;коррупции Спецслужбы задержали экс-главу МЧС по подозрению в коррупции
Бизнес
Строительство второго этапа хвостохранилища на&nbsp;Джеруе проходит обследование Строительство второго этапа хвостохранилища на Джеруе проходит обследование
MBANK наградил победителей второго этапа акции &laquo;Принимай платежи по&nbsp;QR&raquo; MBANK наградил победителей второго этапа акции «Принимай платежи по QR»
&laquo;РЦА Ливинг&raquo; инвестирует в&nbsp;современный и&nbsp;масштабный жилой комплекс в&nbsp;Кыргызстане «РЦА Ливинг» инвестирует в современный и масштабный жилой комплекс в Кыргызстане
&laquo;Бакай Банк&raquo; признан лидером в&nbsp;трех номинациях премии Visa 2024 года «Бакай Банк» признан лидером в трех номинациях премии Visa 2024 года
13 декабря, пятница
12:42
Кыргызско-таджикская граница. Садыр Жапаров рассказал о подробностях соглашения Кыргызско-таджикская граница. Садыр Жапаров рассказал о...
12:39
В Чуйской области открыли завод по переработке растительного масла
12:35
Об отключении горячей воды и отопления в центре Бишкека уведомила мэрия
12:18
Кыргызстанец Даниэль Бергер отмечен на церемонии награждения «Русской премией»
12:07
Строительство второго этапа хвостохранилища на Джеруе проходит обследование