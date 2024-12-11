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Происшествия

Вся Абхазия осталась без электричества

Сегодня вся Абхазия осталась без электричества. Как пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-службу «Черноморэнерго», инцидент произошел после остановки Ингурской ГЭС «в связи с критическим уровнем воды в водохранилище и ее недостаточным притоком».

С 1 ноября в частично признанной республике действовали четырехчасовые ограничения на подачу электроэнергии. Для частичного покрытия дефицита Абхазия закупала электричество в России.

Ранее из-за проблем с отоплением и электроэнергией в стране на неделю приостанавливали занятия в школах и детских садах.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313893/
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