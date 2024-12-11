Снявшего на видео избиение дочери отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщила пресс-служба института омбудсмена.

Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева обратила внимание государственных органов на необходимость усиления работы по предотвращению семейного насилия.

Отметим, в социальных сетях распространили видео, на котором мужчина бил палкой и пугал пятилетнюю девочку. Сотрудники УВД Ноокенского района задержали отца девочки К.Т., 1983 года рождения, возбудив дело по статье 187 «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка» УК КР.

Мать девочки рассказала, что супруг в тот день выпил спиртное и начал дома скандалить. Тогда женщина, взяв одного из троих детей, ушла к соседям.

«Это произошло 14 ноября, но видео попало в Сеть 3 декабря. В тот день муж был пьяным, начал дебоширить, и я ушла к соседям. Чуть позже он отправил мне видео, где бил нашу пятилетнюю дочь. Я в тот же момент вернулась домой и через несколько дней написала заявление в милицию», — рассказала женщина.

Она добавила, что забрала детей и ушла к родителям.

Сейчас мать девочки с другими детьми проживает в Майлуу-Суу. Старший сын живет в селе Бургонду с бабушкой. Согласно постановлению следователя УВД Ноокенского района от 5 декабря, К.Т. отпустили под подписку о невыезде.

Омбудсмен призывает следственные органы при окончательной квалификации действий обвиняемого и при направлении уголовного дела в суд не забывать о нормах статьи 74 УК КР, по которой преступление в отношении ребенка является отягчающим обстоятельством.