Ситуация в Сирии: Башар Асад покинул страну, боевики захватили Дамаск

В Сирии в последние часы события развиваются стремительно. За минувшие сутки повстанцы захватили почти весь юго-запад Сирии и вошли в столицу страны Дамаск.

Местонахождение президента Башара Асада неизвестно. Ряд СМИ, в том числе Reuters, Al Arabiya и Al Jazeera, сообщает, что он вылетел из Дамаска на самолете в неизвестном направлении. Семья главы государства, заявляют российские СМИ, находится в Москве.

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали сказал, что готов сотрудничать с любым руководством, выбранным сирийским народом, и принимать любые меры по «передаче» власти, передает саудовский телеканал Al Arabiya.

Подразделения сирийской армии покинули центр Дамаска, информирует телеканал Al Jazeera. Боевики захватили аэропорт Дамаска и практически сам город.

Командование сирийской армии отдало приказ о капитуляции и расформировании.

Башар Асад стал президентом Сирии в 2000 году. До него этот пост почти 30 лет занимал его отец Хафез Асад. В Джарамане снесли памятник отцу Башара Асада. Это уже как минимум третий случай с начала наступления повстанцев.