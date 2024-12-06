Имамидину Ташову оказали первую медпомощь и увезли обратно в СИЗО

Бизнесмену Имамидину Ташову оказали первую медпомощь в Больнице скорой помощи после попытки суицида и увезли обратно в СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Нурсултан Жаныбеков.
По словам защитника, Имамидина Ташова постоянно сопровождал конвой, и врачи не перевели его в палату. Медики наложили повязку на рану и отпустили.
Мать попросила оставить сына в больнице на лечение.
Напомним, сегодня суд продлил арест основателю стройкомпании KG Group, в ответ он попытался перерезать себе горло.
«Рана поверхностная, в области надгортанника, глубиной 1 миллиметр, без повреждения сосудов, в пределах кожных покровов. Кровопотери нет», — рассказал замдиректора Центра экстренной медицины Егор Борисов, комментируя состояние Имамидина Ташова.
Это вторая попытка суицида. 29 октября в Первомайском районном суде Бишкека началось рассмотрение уголовного дела в отношении бизнесмена. Его из СИЗО доставили в больницу после попытки наложить на себя руки.
Имамидину Ташову предъявлены обвинения в попытке насильственного захвата власти, публичных призывах к захвату власти и незаконном пересечении государственной границы.
Он задержан в апреле в селе Каинды Чуйской области. По данным ГКНБ, в Кара-Балте предприниматель якобы планировал организовать временный штаб по консолидации сил для акции протеста с последующим захватом власти. Находясь в розыске, он проводил активную вербовочную работу через соцсети, заявляли в ведомстве.
В госкомитете также сообщали, что в столице компания KG Group построила шесть многоквартирных жилых домов. Но ни один из этих объектов не ввели в эксплуатацию в связи с самовольным возведением, без разрешительных документов.
До этого в соцсетях опубликовали видеообращение Имамидина Ташова, где он заявил, что его «по-бандитски похитили», держали в неволе и требовали, помимо уже перечисленных в доход государства 52 миллионов сомов, еще 100 миллионов «в левый карман».