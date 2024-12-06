Имамидину Ташову оказали первую медпомощь и увезли обратно в СИЗО

Бизнесмену Имамидину Ташову оказали первую медпомощь в Больнице скорой помощи после попытки суицида и увезли обратно в СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Нурсултан Жаныбеков.

По словам защитника, Имамидина Ташова постоянно сопровождал конвой, и врачи не перевели его в палату. Медики наложили повязку на рану и отпустили.

Мать попросила оставить сына в больнице на лечение.

Напомним, сегодня суд продлил арест основателю стройкомпании KG Group, в ответ он попытался перерезать себе горло.

«Рана поверхностная, в области надгортанника, глубиной 1 миллиметр, без повреждения сосудов, в пределах кожных покровов. Кровопотери нет», — рассказал замдиректора Центра экстренной медицины Егор Борисов, комментируя состояние Имамидина Ташова.

Это вторая попытка суицида. 29 октября в Первомайском районном суде Бишкека началось рассмотрение уголовного дела в отношении бизнесмена. Его из СИЗО доставили в больницу после попытки наложить на себя руки.