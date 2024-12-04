Взял у иностранца $60 тысяч и обещал пригнать 24 новых авто. Задержан мошенник

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

В ОВД Аламединского района 28 ноября обратился 39-летний гражданин Казахстана, который просил принять меры в отношении А.Н. По словам заявителя, в феврале 2024 года мужчина взял у него $60,8 тысячи и обещал пригнать 24 автомобиля Geely Monjaro. После перестал выходить на связь. Возбуждено дело по статье «Мошенничество» УК КР.

Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 43-летний А.Н., которого водворили в ИВС. Следствие продолжается.