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Происшествия

Взял у иностранца $60 тысяч и обещал пригнать 24 новых авто. Задержан мошенник

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области. 

В ОВД Аламединского района 28 ноября обратился 39-летний гражданин Казахстана, который просил принять меры в отношении А.Н. По словам заявителя, в феврале 2024 года мужчина взял у него $60,8 тысячи и обещал пригнать 24 автомобиля Geely Monjaro. После перестал выходить на связь. Возбуждено дело по статье «Мошенничество» УК КР.

Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 43-летний А.Н., которого водворили в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313105/
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