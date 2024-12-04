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МИД призывает кыргызстанцев, находящихся в Корее, сохранять спокойствие

МИД призывает кыргызстанцев, находящихся в Корее, сохранять спокойствие.

В связи с введением военного положения в Республике Корея Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует гражданам, находящимся на территории страны, сохранять спокойствие, проявлять максимальную бдительность и воздержаться от выхода из мест проживания без острой необходимости, говорится в сообщении.

В целях безопасности соотечественников просят строго следовать инструкциям местных властей и полностью воздержаться от участия в любых массовых мероприятиях, особенно тех, которые могут носить политический характер.

Внешнеполитическое ведомство внимательно отслеживает развитие ситуации. Посольство Кыргызстана в Сеуле остается в постоянном контакте с соответствующими органами Республики Корея.

В случае чрезвычайных обстоятельств можно обращаться в посольство КР по телефону горячей линии: +821097980951.

Напомним, президент страны вчера ввел военное положение. Юн Сок Ёль назвал меру необходимой для защиты либерального конституционного порядка от «коммунистических сил». По его словам, угроза исходит как от Северной Кореи, так и от местных «антигосударственных элементов», которых необходимо «устранить». Однако парламент отменил это решение.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313023/
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