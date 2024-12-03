В Ноокене задержан мужчина, снявший на видео избиение дочери

В Ноокене милиция задержала 41-летнего мужчину, избивавшего на видео маленькую девочку, сообщили 24.kg в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.



Ранее сообщалось, что в Сети распространилось видео, на котором мужчина бьет маленькую девочку прутиком.



В Джалал-Абадской милиции рассказали, что в ОВД города Майлуу-Суу обратилась 36-летняя О.К., которая просила принять меры в отношении своего 41-летнего супруга. По ее словам, он 14 ноября беспричинно избил ее, после выгнал из дома. Женщина ушла вместе со своей старшей дочерью. В доме остались 5-летняя дочь и старший сын.



Позже, по данным милиции, мужчина записал видео, где бьет девочку, и отправил супруге с угрозами, что если она не придет домой, то будет только хуже.

27 ноября факт был зарегистрирован в ЖУИ города Майлуу-Суу, после чего дело передали в ОВД Ноокенского района для расследования. В отношении всех членов семьи — женщины и трех ее детей назначены необходимые экспертизы. 41-летний К.Т. задержан и водворен под стражу.