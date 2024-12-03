В Москве кыргызстанец нецензурно выражался и провоцировал драку, он арестован

В Москве суд назначил гражданину Кыргызстана Чубаку Сартбаеву административный арест за нецензурную брань и провокацию на драку в общественном месте. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Уточняется, что постановлением Бутырского районного суда Чубак Сартбаев признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 Кодекса об административных нарушениях РФ (мелкое хулиганство).

Суд назначил административное наказание в виде ареста сроком на пять суток.

Установлено, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался в общественном месте, провоцируя граждан на драку. Законному требованию сотрудников полиции не повиновался.