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В Москве кыргызстанец нецензурно выражался и провоцировал драку, он арестован

В Москве суд назначил гражданину Кыргызстана Чубаку Сартбаеву административный арест за нецензурную брань и провокацию на драку в общественном месте. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Уточняется, что постановлением Бутырского районного суда Чубак Сартбаев признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 Кодекса об административных нарушениях РФ (мелкое хулиганство).

Суд назначил административное наказание в виде ареста сроком на пять суток.

Установлено, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался в общественном месте, провоцируя граждан на драку. Законному требованию сотрудников полиции не повиновался.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312980/
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