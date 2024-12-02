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Происшествия

Трансгендер, голые путаны и стеснительные клиенты. Милиция провела рейд «Притон»

Столичные правоохранители регулярно проводят рейды против проституции. Представительницы древнейшей профессии сейчас работают через интернет-ресурсы, где выставляют анкеты с фото и ценами на услуги.

Оперативники УВД Ленинского района в ночь на 30 ноября вновь устроили облаву на путан. Они брали их номера на сайте, созванивались, договаривались о встрече и приезжали на указанные адреса. Корреспондент 24.kg принял участие в рейде.

В одной из таких точек, на первый взгляд обычной квартире в многоэтажном доме, находились две женщины. Одна из них, как оказалось, вовсе и не женщина. Как она сама пояснила правоохранителям, раньше была мужчиной, но потом перехотела. Сейчас идентифицирует себя как представительницу прекрасного пола, занимающуюся проституцией. 

У второй проститутки в этот момент был клиент. Она сидела на кровати, укрывшись полотенцем, а клиент принимал душ. Правоохранители вызвали к квартире старшую по подъезду, которая, пользуясь моментом, начала жаловаться на шумных соседей, за дверями которых то и дело слышны стоны.

Между местной жительницей и бывшим мужчиной завязалась перепалка, в этот момент клиент попытался убежать. Но всех троих доставили в УВД Ленинского района.

По второму адресу, который получили таким же путем, тоже был клиент. Тут девушки не сильно удивились прибытию милиционеров, а все потому, что их уже несколько раз доставляли в отделение. Полуголые дамы без лишних слов начали переодеваться, чтобы их отвезли в милицию.

Когда правоохранители нашли пакеты с презервативами и начали их забирать в качестве вещественных доказательств, одна из девушек устроила скандал. Она отказалась идти, если оперативники не отдадут ей средства защиты, ссылаясь на то, что ей вновь придется тратить деньги на приобретение презервативов.

Несмотря на небольшой скандал, и путан, и клиента доставили в УВД Ленинского района, где каждый написал объяснительные.

В пресс-службе управления пояснили, что это все делается для регистрации лиц, занимающихся проституцией, после в их отношении составляют протокол. Подобные рейды будут проводить каждые выходные.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312868/
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