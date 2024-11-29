Украл iPhone в мечети. В Бишкеке задержан подозреваемый в краже

Оперативники задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона в мечети. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

20 октября в УВД Октябрьского района с заявлением обратился мужчина, который просил принять меры в отношении неизвестных, укравших его телефон марки iPhone Х, находясь в мечети жилмассива «Кок-Жар». Ущерб составил 20 тысяч сомов. Возбуждено дело по статье «Кража» УК КР.

Оперативникам удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался 26-летний М.Э., которого водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Фото пресс-служба УВД

УВД Октябрьского района столицы просит возможных пострадавших от рук злоумышленника или владеющих какой-либо информацией сообщить об этом по следующим номерам: 0709939592 или 102.