16:45
USD 86.80
EUR 91.27
RUB 0.81
Происшествия
Сюжет: Камбар-Ата-1

Рабочим ГЭС «Камбар-Ата-1» два месяца не платили зарплату

Рабочим ГЭС «Камбар-Ата-1» два месяца не платили зарплату. Поэтому они вышли на забастовку. Видео акции опубликовали в соцсетях.

Судя по кадрам, в забастовке участвовали более 100 человек.  

Комментируя инцидент, в пресс-службе Минэнерго 24.kg заявили, что в ноябре ОАО «Нарын гидро энерго курулуш» должно было выделить средства в рамках реализации проекта Камбаратинской ГЭС-1. Деньги должны пойти на завершение подготовительных работ.

Но на расчетный счет акционерного общества средства вовремя не поступили и в связи с этим рабочим не смогли выплатить зарплату за сентябрь и октябрь. На сегодня всем 370 рабочим выплатили зарплату.

В ведомстве также обещали, что в дальнейшем задержек с оплатой труда не будет, они провели разъяснительные работы с сотрудниками.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312523/
просмотров: 113
Версия для печати
Материалы по теме
Минфин профинансировал энергетику Кыргызстана на 94 миллиарда сомов
COP29. Кыргызстан приглашает присоединиться к строительству Камбаратинской ГЭС-1
Садыр Жапаров призвал членов ОТГ присоединиться к проекту ГЭС «Камбар-Ата-1»
Кыргызстан предложил Австрии принять участие в крупных инфраструктурных проектах
Строительство Камбаратинской ГЭС-1 обсудил Адылбек Касымалиев с Всемирным банком
Узбекистан заинтересован в строительстве Камбаратинской ГЭС-1 — Амангельдиев
Дүйнөлүк банк Камбар-Ата ГЭС-1дин курулушун каржылоого даяр
Всемирный банк готов финансировать строительство Камбаратинской ГЭС-1
Как идет строительство Камбаратинской ГЭС-1 и кто разрабатывает ТЭО
Глава Минэнерго рассказал, сколько электроэнергии будет импортировать Кыргызстан
Популярные новости
Мошенник оформил на&nbsp;бишкекчанку кредит на&nbsp;350 тысяч сомов, его нашли Мошенник оформил на бишкекчанку кредит на 350 тысяч сомов, его нашли
Угрозы в&nbsp;адрес Камчыбека Ташиева. Задержан автор письма Угрозы в адрес Камчыбека Ташиева. Задержан автор письма
Близ Бишкека незаконно приватизировано 300 гектаров земли с&nbsp;соцобъектами Близ Бишкека незаконно приватизировано 300 гектаров земли с соцобъектами
Обещал решить проблемы и&nbsp;взял $240&nbsp;тысяч, уверяя, что общается с&nbsp;сыном Ташиева Обещал решить проблемы и взял $240 тысяч, уверяя, что общается с сыном Ташиева
Бизнес
Крупнейшая распродажа года: как &laquo;Черная пятница&raquo; помогает предпринимателям Крупнейшая распродажа года: как «Черная пятница» помогает предпринимателям
ОСАГО в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;: оформите полис с&nbsp;кешбэком 10&nbsp;процентов ОСАГО в «Мой О!»: оформите полис с кешбэком 10 процентов
В&nbsp;КРСУ стартовала стратегическая сессия: путь к&nbsp;развитию до&nbsp;2030 года В КРСУ стартовала стратегическая сессия: путь к развитию до 2030 года
Кыргызстан и&nbsp;Венгрия: как налаживается сотрудничество в&nbsp;сельском хозяйстве Кыргызстан и Венгрия: как налаживается сотрудничество в сельском хозяйстве
28 ноября, четверг
16:42
В двух МТУ Бишкека работает бесплатный автобус для школьников В двух МТУ Бишкека работает бесплатный автобус для школ...
16:37
Рабочим ГЭС «Камбар-Ата-1» два месяца не платили зарплату
16:31
Запрет снимать милиционеров на видео. Кто из депутатов поддержал законопроект
16:20
Снос «сталинок» и хрущевок в Бишкеке: вы согласны на реновацию? Опрос
15:47
Дело о взятках. Майор милиции Тимур Абдисатар уулу взят под стражу