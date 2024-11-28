Рабочим ГЭС «Камбар-Ата-1» два месяца не платили зарплату. Поэтому они вышли на забастовку. Видео акции опубликовали в соцсетях.

Судя по кадрам, в забастовке участвовали более 100 человек.

Комментируя инцидент, в пресс-службе Минэнергозаявили, что в ноябре ОАО «Нарын гидро энерго курулуш» должно было выделить средства в рамках реализации проекта Камбаратинской ГЭС-1. Деньги должны пойти на завершение подготовительных работ

Но на расчетный счет акционерного общества средства вовремя не поступили и в связи с этим рабочим не смогли выплатить зарплату за сентябрь и октябрь. На сегодня всем 370 рабочим выплатили зарплату.

В ведомстве также обещали, что в дальнейшем задержек с оплатой труда не будет, они провели разъяснительные работы с сотрудниками.