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Происшествия

В милиции рассказали, что изъяли у браконьеров на Иссык-Куле

Сотрудники ОВД Каракола раскрыли и пресекли браконьерскую деятельность жителей села Пристань-Пржевальск. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.  

26 ноября правоохранители получили информацию о том, что в вышеупомянутом селе неизвестные браконьерством ловят рыбу и продают ее. Факт зарегистрировали в Журнале учета информации.

Оперативники установили местных жителей, в домах у которых провели обыски:

  • в доме В.А. обнаружили 9 свежезамороженной и 1 высушенную сигу лудогу, 11 мешков с синтетическими рыболовными сетями, 3 удочки, 1 электромотор;
  • в доме С.В. обнаружили 10 штук сиги лудоги и 74 синтетические сети;
  • в доме А.В. обнаружили 1 форель и 8 карасей;
  • в гараже Б.С. обнаружили 1 моторную лодку и 1 синтетическую сеть;
  • в доме К.Е. обнаружены 1 моторная лодка и 1 синтетическая сеть.

Изъятое зарегистрировали в качестве вещественных доказательств. Для установления оценки размера экологического ущерба назначены соответствующие экспертизы. Возбуждено дело по статье «Незаконная охота или добыча рыбы либо водных животных» УК КР.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312521/
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