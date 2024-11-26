В Узгенском районе в драке между жителями двух сел погиб парень

В Узгенском районе Ошской области в драке между жителями двух сел погиб парень. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщила мать покойного.

Депутаты обсуждали законопроект, предусматривающий введение ответственности за выдачу кредитов по завышенным процентным ставкам. Среди присутствующих в зале оказалась женщина, которая приехала из Ошской области. Она обратилась к народным избранникам и руководству МВД.

По словам женщины, сын погиб в драке между жителями сел Киров и Шагым. Когда произошел инцидент, не уточнила.

«До сегодняшнего дня происходит несправедливость. Я не знаю, куда уже обращаться», — сказала она.

Председатель комитета Суйунбек Омурзаков пригласил женщину в свой кабинет и пообещал разобраться в произошедшем вместе с заместителем министра внутренних дел Эркебеком Аширходжаевым.