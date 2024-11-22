Член ОПГ Кольбаева с подельником совершили вооруженное ограбление

Оперативники столичной милиции задержали подозреваемых в разбойном нападении 41-летнего С.К., члена ОПГ Кольбаева, и его подельника, 29-летнего И.Р. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

4 ноября в УВД Ленинского района с заявлением обратился Т.А., который просил принять меры в отношении граждан по имени Р. и прозвищу К., которые 3 ноября примерно в 16.30 на улице Боконбаева, избив его и угрожая пистолетом, отобрали 14 тысяч сомов и мобильный телефон стоимостью 21 тысяча сомов. Возбуждено дело по статье «Разбой» УК КР.

Оперативники УУР ГУВД Бишкека совместно с оперативниками УВД Ленинского района установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались ранее судимый и известный в преступном мире по прозвищу Кундузбек 41-летний С.К., который также состоит на учете как член ОПГ Камчы Кольбаева. Второй — 29-летний И.Р. Их водворили в СИЗО на два месяца.

В милиции отметили, что при обыске дома у 29-летнего И.Р. обнаружен пневматический пистолет. В свою очередь, 41-летний член ОПГ при беседе с оперативниками подтвердил, что отрекся от воровской идеи и что в дальнейшем будет жить как законопослушный гражданин.

В настоящее время сотрудниками милиции устанавливается их причастность к совершению аналогичных фактов преступлений.