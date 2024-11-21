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Житель Ала-Буки повредил пастбище при добыче золота

Житель Ала-Букинского района Джалал-Абадской области повредил пастбище при добыче золота. Ему предъявили иск на 261 тысячу сомов, сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, местный житель, помимо 0,50 гектара участка, на который имеет сертификат, выданный Ала-Букинской районной государственной администрацией на добычу россыпного золота, выкопал 0,34 гектара пастбищных угодий сельскохозяйственного назначения, повредив плодородный слой почвы.

В соответствии с постановлением кабинета министров от 21 января 2023 года № 25 «Об утверждении порядка исчисления размера ущерба за порчу земель» нарушителю предъявили иск на 261 тысячу 120 сомов.

Кроме того, по статье 241 Кодекса о правонарушениях его оштрафовали еще на 5,5 тысячи сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311811/
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