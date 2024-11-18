В Бишкеке после драки с ножами погибла женщина, ее муж арестован

В Бишкеке после драки с ножами погибла женщина, ее мужа арестовали.

По данным УВД Ленинского района, арестован подозреваемый в убийстве 27-летней жены, скончавшейся от ножевых ранений. Ранее по факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью. Расследование продолжается.

Напомним, 15 ноября примерно в 7.40 в УВД из больницы сообщили о госпитализации женщины с множественными колото-резаными ранениями. От полученных травм она скончалась, не приходя в сознание.

В больницу выехали правоохранители. Они установили, что накануне утром в одном из частных домов по улице Шералиева между супругами произошла словесная перепалка, которая закончилась поножовщиной. В итоге 27-летнюю Н.А. и ее 34-летнего мужа родственники доставили в больницу.

Мужчина находился в реанимации под конвоем. Он нанес супруге более 10 ножевых ранений. По данным милиции, он пытался покончить с собой.