В Бишкеке муж и жена подрались на ножах. 27-летняя женщина скончалась в больнице

В Бишкеке в результате поножовщины между мужем и женой скончалась 27-летняя Н.А. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ленинского района.

Сегодня, 15 ноября, примерно в 7.40 в УВД из больницы сообщили о госпитализации женщины с множественными колото-резаными ранениями. От полученных травм она скончалась, не приходя в сознание.

В больницу выехали правоохранители. Они установили, что накануне утром в одном из частных домов по улице Шералиева между супругами произошла словесная перепалка, которая закончилась поножовщиной. В итоге 27-летнюю Н.А. и ее 34-летнего мужа родственники доставили в больницу.

В милиции добавили, что А.Р. находится в реанимации, к нему выставлен конвой.