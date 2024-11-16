Выявлен факт подкупа голосов избирателей в Аламединском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 12 ноября в ГУВД региона поступила информация о том, что некоторые кандидаты в депутаты местного кенеша устраивают спортивно-конные мероприятия, которые сами спонсируют, а также устраивают обеды и раздают гражданам денежные средства, тем самым подкупают голоса избирателей.

Факт зарегистрирован в ГУВД Чуйской области. Для организации доследственной проверки дело направлено в ОВД Аламединского района.

В ходе доследственной проверки установлено, что 12 ноября примерно в 13.00 в селе Каирма кандидат в депутаты местного кенеша С.А., 1996 года рождения, который баллотируется от Байтик-Баатырской сельской управы, собрал около десяти команд по кок бору из числа жителей сел Арчалы, Каирма, Байгелди, Байтик. После окончания игр и перед вручением призовых наград родственник С.А. гражданин К.У. выступил с речью и попросил поддержать его в предстоящих выборах.

После чего С.А. вручил победителям мероприятия за первое место 10 тысяч сомов, за второе — барана, за третье — 5 тысяч сомов. Кроме того, отличившимся троим игрокам раздал еще по 3 тысячи сомов и организовал праздничный обед.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 «Подкуп голосов избирателей» УК КР.

В ходе следствия кандидат приглашен в ОВД, где дал признательные показания. Также получены вещественные доказательства, которые приобщены к материалам уголовного дела.

По результатам расследования действиям С.А. будет дана юридическая оценка. По делу принято процессуальное решение в соответствии с требованиями законодательства.

Следствие продолжается.

Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября пройдут выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.