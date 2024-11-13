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Происшествия

Завод стоимостью более 5 миллиардов сомов возвращен государству

Спецслужбы вернули государству ОАО «Железобетон» в Токмаке, стоимость которого составляет 5 миллиардов 855 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Установлено, что 40 процентов акций ОАО принадлежат государству, однако эта доля незаконно передана подставным лицам держателя основного пакета акций В.П. и полностью приватизирована в частную собственность.

«Постановлением Фонда госимущества от 22 декабря 1992 года завод-кооператив «Железобетон» преобразован в акционерное общество открытого типа оценочной стоимостью 38 миллионов 264 тысячи рублей. В 1993-м в ФУГИ поступило обращение одного из иностранных предприятий по электросетевому строительству о приобретении 15 процентов акций из государственной доли ОАО «Железобетон» стоимостью 28 миллионов 698 тысяч сомов, но документально подтвержденных данных о поступлении указанных средств в государственный бюджет не имеется», — говорится в сообщении.

В спецслужбах отметили, что оставшиеся 25 процентов государственного пакета акций с 1992 года по настоящее время не контролировались ФУГИ, то есть от полученной прибыли ОАО «Железобетон» какие-либо дивиденды государству не поступали.

В результате проведенных работ основной держатель пакета акций В.П. добровольно передал объект на баланс государства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311032/
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