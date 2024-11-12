Инцидент в Нацгвардии. Стали известны подробности

Участниками инцидента возле войсковой части Национальной гвардии Вооруженных сил КР была супружеская пара. Об этом сообщает Генпрокуратура.
По ее данным, инцидент зарегистрирован в ЖУИ Военной прокуратуры Бишкекского гарнизона, в рамках доследственной проверки установлено, что участниками инцидента являются супруги, назначена судебно-медицинская экспертиза.
В настоящее время проверка продолжается, по результатам которой будет дана соответствующая юридическая оценка.
Напомним, в социальных сетях появился ролик, на котором женщину выволокли с КПП Национальной гвардии. На видео видно, как мужчина силой вытащил женщину из Нацгвардии.