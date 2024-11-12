Преподаватель из Оша брала деньги, десять лет обещая девушке поступление в вуз

Оперативниками четвертого управления ГУУР выявлены факты взяточничества в сфере образования. В ведомство поступило заявление от жительницы Ноокатского района Ошской области, сообщает МВД.

В нем указывается, что в 2014 году мать абитуриентки, жительница Ноокатского района передавала руководителю кафедры одного из вузов в Оше денежные средства в размере 75 тысяч сомов за поступление дочери в университет. Сообщается, что в 2019-м этот же преподаватель взяла еще 19 тысяч сомов якобы для заполнения необходимых документов. В 2022 году она опять взяла 20 тысяч сомов. Якобы это было необходимо для диплома о высшем образовании.

Фото пресс-службы МВД

По словам потерпевшей, работница вуза каждый раз уверяла, что все хорошо и не нужно приходить.

Отмечается, что в 2024 году у женщины снова попросили деньги. На этот раз она пришла в университет, чтобы проверить, однако в списках студентов свою дочь не нашла.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 251 ч. 2 «Незаконное получение вознаграждения служащим в крупном размере» УК КР.

Выяснилось, что дочь заявительницы не поступала в вуз и никогда в списках не значилась. Все это время в течение 10 лет преподаватель вводила мать и дочь в заблуждение.

При возврате ранее полученных денежных средств в сумме 115 тысяч сомов с поличным задержана гражданка К. Ведется расследование.