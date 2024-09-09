Обвиняемый в убийстве член ОПГ Дженго пытался сбежать в Казахстан

Активного члена ОПГ криминального авторитета по прозвищу Дженго задержали при попытке пересечь госграницу на КПП «Ак-Жол — автодорожный», сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, кримавторитет осужден за убийство.

В октябре 2023 года проведен обыск в доме 32-летнего члена ОПГ Дженго. Там нашли обрез и боеприпасы. В спецслужбах добавили, что мужчине тогда удалось скрыться от правоохранительных органов. Спустя год, в начале сентября 2024-го, его задержали при попытке уехать в Казахстан.

Мужчину водворили в ИВС УГКНБ по Джалал-Абадской области, где проводятся следственные мероприятия.

Главное управление ГКНБ просит сообщать о возможных фактах преступлений, совершенных А.У.Ж. и другими членами организованных преступных групп, по телефону 0995012210 (WhatsApp).