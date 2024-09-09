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Происшествия

Драка супружеской пары в Кара-Балте попала на видео

В социальных сетях распространилось видео, на котором дерутся мужчина и женщина. В описании к ролику говорилось, что инцидент произошел в Кара-Балте.

На кадрах видно, как двое вцепились друг в друга, мужчина повалил женщину на землю. Рядом с дерущимися стоит детская коляска.

В пресс-службе Главного управления внутренних дел Чуйской области 24.kg рассказали, что ролик начал распространяться еще 6 сентября. Правоохранители установили личность мужчины и доставили его в милицию. Им оказался 32-летний К.А., житель Кара-Балты. Но 26-летняя жена мужчины отказалась писать заявление и просила прекратить расследование в отношении него.

В ГУВД Чуйской области добавили, что, несмотря на это, милиция продолжает доследственную проверку по факту.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/304403/
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