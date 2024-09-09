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Происшествия

В Канте после пьяной ссоры погиб 24-летний парень

В городе Канте убит 24-летний парень, сообщили в пресс-службе главного управления внутренних дел Чуйской области.

Инцидент произошел 7 сентября примерно в 23.30 во дворе одного из домов микрорайона № 2.

Во время распития спиртного двое мужчин поссорились с 24-летним Ш.В. Они несколько раз ударили парня ножом. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу, где он скончался, не приходя в сознание. Факт зарегистрирован по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса КР.

Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемых. Ими оказались 37-летний М.Р. и 34-летний Б.М., которых водворили в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/304396/
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