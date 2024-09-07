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Происшествия

В Иссык-Ате главврач эпиднадзора угрозами требовал взятку у арендатора кафе

Сотрудники Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции Чуйской области задержали главного врача Иссык-Атинского государственного санитарно-эпидемиологического надзора по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом сообщили в ведомстве.

5 сентября 2024 года в ГУВД Чуйской области обратился арендатор кафе с заявлением о том, что должностное лицо, злоупотребляя своим положением, требовало ежемесячную выплату 10 тысяч сомов, угрожая проверкой заведения.

6 сентября во время получения денег задержаны водитель Н.А. и главврач И.З., 1988 года рождения. Последнего водворили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье 343 УК КР.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/304349/
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