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Происшествия

МЧС: В затоплении села в Ноокатском районе виновна угледобывающая компания

На заседании парламентской фракции «Ата Журт» заместитель министра чрезвычайных ситуаций Эделбек Кулматов рассказал, что компания, добывающая уголь, засыпала селесток, из-за чего затопило село в Ноокатском районе.

По его словам, в селе Абшир-Ата есть угольное месторождение, близ него установлен селесток из 1,5 тысячи бетонных колец. Однако предприятие, добывающее уголь, для своего удобства заполнило кольца гравием, засыпало их и выровняло землю. Из-за этого затопило село.

Депутат Таалайбек Масабиров потребовал, чтобы компетентные органы дали юридическую оценку действиям угледобывающей компании.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/304256/
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