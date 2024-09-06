МЧС: В затоплении села в Ноокатском районе виновна угледобывающая компания

На заседании парламентской фракции «Ата Журт» заместитель министра чрезвычайных ситуаций Эделбек Кулматов рассказал, что компания, добывающая уголь, засыпала селесток, из-за чего затопило село в Ноокатском районе.

По его словам, в селе Абшир-Ата есть угольное месторождение, близ него установлен селесток из 1,5 тысячи бетонных колец. Однако предприятие, добывающее уголь, для своего удобства заполнило кольца гравием, засыпало их и выровняло землю. Из-за этого затопило село.

Депутат Таалайбек Масабиров потребовал, чтобы компетентные органы дали юридическую оценку действиям угледобывающей компании.